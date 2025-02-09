LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi Projesi ile kanser tedavisi nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrencilere Türkiye genelinde ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Gönüllü öğretmenler tarafından ders alan öğrenciler tedavi sürecinde yaşadıkları eğitim açığını kapatıyor.İSTANBUL (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Türkiye genelindeki 100 bini aşkın kayıtlı hasta ve ailelerine 26 yıldır ücretsiz tedavi, eğitim ve maddi-manevi destek sunmaya devam ediyor. LÖSEV’in, kanser tedavisi nedeniyle eğitim öğretim dönemine devam edemeyen öğrencilere yönelik düzenlediği Canım Kardeşim Projesi, öğrencileri hem eğlendirmeyi hem de öğretmeyi sürdürüyor. LÖSEV’in Canım Kardeşim projesiyle birlikte kanserle mücadele eden lösemili çocuklar, derslerinden geri kalmayarak motive oluyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Matematik Bölümü ve Malatya İnönü Turgut Özal Üniversitesi’nde gönüllü akademisyen ve öğretmenlerin rehberliğinde yürütülen "Canım Kardeşim Ders Evi" projesi, lösemi veya kanser tedavisi görmüş ve eğitim sürecinde zorluklarla karşılaşmış çocuklara eğitim desteği sunmaya devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 15 çocuğa yönelik eğitim programı düzenlenirken, Malatya İnönü Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Üniversitesi bölümünde, 12 çocukla birlikte aynı şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

LÖSEV’in Canım Kardeşim Ders Evi Projesi sayesinde, tedavi sürecinde eğitime erişim kısıtlılığı yaşamış olan çocuklara ulaşılarak onlara eğitim desteği sağlanıyor. Proje sadece eğitimle sınırlı kalmayıp, çocukları derslere getiren ailelere de destek oluyor. Aileler için yüz yüze ve online platformlar üzerinden gönüllü psikologlar tarafından Anne-Baba Eğitimleri ve grup psikososyal çalışmaları gerçekleştiriliyor.

LÖSEV Yetkilileri "Canım Kardeşim Ders Evi" projesi ile eğitim ve psikososyal destekle çocukların hayatlarına dokunmayı ve onları hayata daha güçlü bir şekilde hazırlamaya devam edeceklerini belirtiyor.