Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve beraberinde Bakanlık bürokratlarından oluşan heyetin Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne (TÜDKİYEB) yapmış oldukları ziyarette başta yetiştiricilerin sosyal güvenlik konuları olmak üzere çoban istihdamına ilişkin konular değerlendirildi.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB’e gerçekleştirilen ziyarete Bakan Yardımcısı Özçelik’in yanısıra; Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Ali Aybey, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Gümüş, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Kutay Subaşı, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü/Mevzuat ve Uluslararası Antlaşmalar Daire Başkanı Harun Aydoğmuş, Çalışma Genel Müdürlüğü/Çalışma Mevzuatı Daire Başkanı Ziya Kürşat Babayiğit, İŞKUR/Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Oğuz Düzgün, Bakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Güray Topal ve Çalışma Genel Müdürlüğü/Çalışma Uzman Yardımcısı Emine Uçar katılım sağladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genel Başkan Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile müştereken yaptığımız çalışmalarda ana hedefimiz yerli ırklarımızı ıslah etmek, küçükbaş hayvan sayımızı artırarak kırmızı et açığını kapatmak olduğunu belirterek, "Diğer Bakanlıklarımızın da sorunlarımıza çözüm ortağı olması manasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız ve beraberindeki üst düzey bürokratlar ile Merkez Birliğimizi ziyaretleri sektörümüz açısından oldukça anlamlı ve özel bir gün olmuştur. Dolayısıyla bu ziyarette Sayın Bakan Yardımcım ve yüce heyetiyle daha önce dile getirdiğimiz çiftçi ve yetiştiricilerimizin sorunları ile ilgili görüşlerimizi tekrar gündeme getirip sorunların acilen çözüme kavuşturulması talebinde bulunduk" diye konuştu.

Çelik, küçükbaş hayvancılığın çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğini ve çobansız sürdürülemeyeceğine dikkat çekti. Sosyal güvenlik primlerinin asgari ücret üzerinden alınması sebebiyle yetiştiricilerimizin çok yüksek primler ödemek zorunda kaldığını, sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde yetiştiricilere katkı sağlanmasının teşvik edici olacağını belirten Çelik, "Bu manada Tarım BAĞ-KUR priminin yüzde 14,5’inin çiftçi, yüzde 20’sinin Devlet tarafından ödenmesinin uygun olacağını, çiftçilerin emekliliklerinde haksızlık yaşandığını, sosyal güvenlik kapsamındaki işçi ve memurlar başta olmak üzere diğer meslek grupları 7.200 gün prim ödeyerek emekli olurken çiftçilerin 9.000 gün prim ödeyerek emekli olabildiklerini, bu durumun mutlaka düzeltilerek emeklilik prim gün sayısının 7.200 prim güne düşürülmesini, ayrıca yerli çoban istihdam edemeyip yabancı çoban çalıştırmak zorunda kalan işletmelerin yabancı çobanların çalışma izinleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle yabancı çoban çalıştırılacak ise bunların kayıt altına alınması ve yasal prosedürler içinde istihdamına imkân verecek düzenlemeler yapılması gibi düşüncelerimizi dile getirdik. Sayın Bakan Yardımcımız ve heyetinin yapmış oldukları ziyaretin sorunlarımıza çözüm noktasında kayıtsız kalmadıklarını göstermesi açısından memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor bir kez daha kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.