Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim döneminde de okullarda afet farkındalık eğitimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Yeni yılda ilk eğitim, Hasan Tahsin Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde yaptığı arama-kurtarma çalışmalarıyla takdir toplayan ÇAK-TİM, Çayırova genelinde depreme karşı bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl okullarda ve öğretmenlere yönelik Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştiren ÇAK-TİM, bu yıl da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile okullarda depreme karşı bilinçlendirme çalışmalarına başladı. Bu bağlamda gerçekleştirilen eğitimlerden ilki Hanife Soykan Ortaokulu öğrencilerine yönelik yapıldı. ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman, öğrencilere deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik bilgi verdi.

İLK EĞİTİM HASAN TAHSİN ORTAOKULU’NDA

Teorik eğitim sonrasında öğrencilere pratik olarak da tatbikat yaptırıldı. Eğitim hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle, ilçemizdeki ortaokullarda ÇAK-TİM ekibimiz tarafından afet farkındalık eğitimleri gerçekleştiriliyor. İlk eğitim, Hasan Tahsin Ortaokulu’nda verildi. Öğrencilerimize teorik ve pratik uygulamalarla deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler anlatıldı. “Çök – Kapan – Tutun” tatbikatlarıyla da öğrencilerimize deprem bilinci kazandırılıyor” denildi.