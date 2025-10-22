Gölcük Belediyesi ve MEDAR Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gölcük Projesi’nin ilk durağı Hamidiye Mahallesi oldu.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediyesi ve MEDAR Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği, ilçe sakinlerinin sağlık bilincini artırmayı hedefleyen "Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gölcük Projesi" Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk etkinlikle başladı. Mahalle sakinlerinin katılım gösterdiği etkinlikte, uzman doktorlar önemli sağlık bilgileri aktardı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özlem Al, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Sarsılmaz ve Dahiliye Uzmanı Dr. Gökçen Halhallı, kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili sunumlar yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner’in de katıldığı etkinlik kapsamında, katılımcılara yönelik mini sağlık testleri yapıldı. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise mahalle halkı, merak ettikleri sağlık konulara, uzmanlar açıklık getirildi.

Projenin bir sonraki durağı ise 22 Ekim Çarşamba akşamı (Bugün), saat 19.00'da Panayır Mahallesi olacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm ilçe sakinlerini bu önemli sağlık buluşmasına katılmaya davet etti.