Mersin’de meslek edinmek isteyenleri ve kalifiye eleman arayan sektör temsilcilerini, açtığı birbirinden değerli kurslarla bir araya getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri ile ilgi odağı olmayı sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklerde eğitimler düzenleyerek istihdamın da artmasını sağlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Halkkent MERCEK’te açtığı ‘Kuaförlük Kursu’ ile saç tasarımı tutkunlarına hizmet veriyor.

Saç analizinden kesime, fönden saç boyamaya kadar meslekle ilgili her aşama hakkında eğitim verilen kurs, pratik eğitim ile de destekleniyor. 18 yaşından büyük herkese kapılarını açan Kuaförlük Kursu, ücretsiz olması nedeniyle de her kesim tarafından rağbet görüyor.

Maya: “Vatandaşlarımızın meslek edinmesini ve istihdama katılmasını amaçlıyoruz”

Vatandaşların meslek edinmesi ve istihdama katılması için birçok kurs açtıklarını söyleyen MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, “Güzellik ve saç kesim eğitimleri de bu alanlardan bir tanesi. Güzellik bakımı hizmetleri hiçbir zaman bitmeyecek bir ihtiyaç” dedi. Saç kesiminin inceliklerini kursiyerlere öğrettiklerini söyleyen Maya, “Saç kesimi sadece makası alıp saçı kesmek üzerine olan bir iş değil. Saç analizini yapmak, müşterinin beklentisini karşılamak, kat vermek gibi birçok alanda kursiyerlerimizin gelişim göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla biz burada eğitimlerde; ‘Makasını eline al, fönünü, fırçanı al ve işe başla’ demiyoruz. Bütün detaylarıyla onlara bu işin eğitimini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kursu başarıyla bitirenler, kendi iş yerlerini de açabilirler”

Kursiyerlerin sertifikalarını alarak mezun olduklarını ve dilerlerse kendi işyerlerini dahi açabildiklerini vurgulayan Maya, “İsterlerse kuaför salonlarında direkt işe de başlayabiliyorlar. Evde kendi çevresine bu işi yapıp da para kazanan, ev ekonomisine katkıda bulunan kursiyerlerimiz var” dedi. Kursa katılım şartlarını da açıklayan Maya, “18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız, ‘mercek.mersin.bel.tr’ adresinden Halkkent MERCEK Şubesi’ni seçip, güzellik alanındaki kurslarımıza başvurularını yapabilirler” diye konuştu.

Tık: “Her şey çok detaylı ve en ince noktasına kadar gösteriliyor”

Yakın zamanda İstanbul’dan Mersin’e taşınan Merve Ayfer Tık, kendisini geliştirmek için Büyükşehir’in kurslarına başladığını söyledi. İnternette tesadüfen görüp kursa başvurduğunu söyleyen Tık, “Çok iyi denk geldi ve başvurdum. Şu an buradayım, çok mutluyum. Kendimi çok verimli hissediyorum. Makas tutmayı bile bilmiyormuşum, onu fark ettim. Her şey çok detaylı ve en ince noktasına kadar gösteriliyor, bu çok güzel bir şey. Kendisini geliştirmek isteyenler mutlaka gelmeli. Çalışmasanız bile, kendi bakımınızı kendiniz yaparsınız” diye konuştu.

Coşkun: “Büyükşehir’in, kendini geliştirmek isteyen her yaştan vatandaş için kursları var”

Kendi saçını kesmeyi sevdiği için kursa gelen Engin Coşkun, “Saçla ilgilenmeyi seviyorum ve kendimi daha da geliştirmek için buraya geldim. Şu anda 4 haftalık güzel bir eğitim aldık. Şimdilik güzel gidiyoruz” dedi. Kursun ücretsiz olmasına da dikkat çeken Coşkun, “Bu tür kurslar, Belediyemizin vatandaşlara güzel bir hizmeti. Ben İngilizce kursuna da gidiyorum. Büyükşehir’in, kendini geliştirmek isteyen her yaştan vatandaş için kursları var. Bu yüzden öncelikle Vahap Başkanımıza, ardından da bu kurslara emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Naz: “Hayalim, ileride bir güzellik merkezi açmak”

Üniversite sınavının ardından MERCEK’e geldiğini söyleyen Merve Naz, üniversitede de aynı bölümü tercih ederek kalifiye bir şekilde iş yeri açmak istediğini söyledi. Çok şanslı olduğunu söyleyen Naz, “Benim hayalim şu an sadece saç kesimi değil. Cilt bakımı, lazer, medikal bakım ve tırnak üzerine de kendimi geliştirmek istiyorum. Buraya tırnak süsleme kursuna gelmiştim, ondan da çok memnun kaldım. İleride güzellik merkezi açmayı düşünüyorum” dedi.

Gönül: “Kurs çok eğlenceli, güzel ve verimli ilerliyor”

Emekli Nezih Gönül ise kursu internetten keşfettiğini ve hobi olarak kuaförlüğü seçtiğini söyledi. Saç kesimi ve şekillendirmeyi sevdiğini söyleyen Gönül, “Hem kişisel gelişimim için, hem de boş zamanımı değerlendirme açısından güzel bir kurs. Çok eğlenceli, güzel ve verimli gidiyor. Burada; ‘Saç nasıl kesilir? Saça nasıl bakılır? Saç modeli nasıl belirlenir? Saçı kesilecek kişinin istekleri nedir?’ gibi birçok noktayı öğreniyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Gelmek isteyen herkes rahatlıkla gelebilir” diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.