Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşların yanında oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü sosyal hizmet projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle kimsesi olmayan yaşlı vatandaşları düzenli olarak evlerinde ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde hem ihtiyaçlar gideriliyor hem de gönüllere ulaşan samimi bağlar kuruluyor.

GÜLCEMAL TEYZE’NİN YÜZÜ GÜLDÜ

Büyükşehir ekipleri, İzmit’te yalnız yaşayan 71 yaşındaki Gülcemal Teyze’yi evinde ziyaret etti. Hipertansiyon hastası olan ve her iki bacağında platin bulunan Gülcemal Teyze, Büyükşehir’in sunduğu birçok sosyal destekten düzenli olarak yararlanıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN YOL GÖSTERİCİ OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sık sık dile getirdiği “Keşke her haneye tek tek uğrayabilsem, her vatandaşımızın kapısını çalabilsem” sözü, belediyenin sosyal hizmet anlayışında yol gösterici olmaya devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, bu vizyonla vatandaşların kapısını çalarak hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de onların yanında olduklarını hissettiriyor.

MORAL VE GÜVEN AŞILANIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Gülcemal Teyze’ye ev temizliği, fatura desteği, yakacak, giyim ve engelli nakdi yardımı gibi birçok alanda destek sağlıyor. Bu gibi desteklerin yanında yapılan gönül ziyareti, Gülcemal Teyze’ye hem moral oluyor hem de güven duygusunu pekiştiriyor.

SICACIK BİR DAVET YÜREKTEN BİR TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Gülcemal Teyze, “Allah’a şükür, gelip evimi temizliyorlar. Birkaç gün sonra yine gelirler. Hem sizleri hem de başkanımızı çok seviyorum. İzmit’e 9 yıl önce geldim, çok memnunum. Bir gün sizi ve başkanımızı börek yemeye bekliyorum” dedi.

AMAÇ YALNIZLIĞI UNUTTURMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür ziyaretleri, yaşlı bireylerin sosyal hayattan kopmamalarını ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamayı hedefliyor. Güler yüzlü ekipler sayesinde büyüklerimiz hem sevgiyle anılıyor hem de hak ettikleri değeri hissediyor.