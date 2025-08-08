Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde 17 ilçede, öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Öğrencilerin yanında olduğunu hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bizce her öğrencinin eğitim almaya hakkı var. Bunun için biz de 17 ilçemizde hizmet veren MABEM ile öğrencilerimize destek oluyoruz. Yapacakları tercihlerde de istedikleri hedeflere ulaşmaları konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti ile öğrencilerimizin yanındayız” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrencilere verdiği ücretsiz danışmanlık hizmeti ile önemli bir destek sağlıyor. MABEM bünyesindeki uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve hedeflerine yönelik bilgilendirme yapıyor ve yönlendirmelerde bulunuyor. Öğrenciler, merak ettikleri sorulara yanıt alabiliyor ve kendileri için en uygun tercihleri yapma konusunda profesyonel destek alabiliyor. MABEM tarafından verilen ücretsiz danışmanlık hizmetinden yalnızca MABEM öğrencileri değil, Manisa’daki tüm öğrenciler yararlanabiliyor.

“Akıllarındaki Soruların Cevaplarını Bulabilirler”

Manisa’daki tüm öğrencilere hizmet verdiklerini söyleyen MABEM Rehber Öğretmeni Hilal Eker, “Şu an çok önemli bir tercih sürecinin içerisinde bulunmaktayız. Bu süreç içerisinde öğrencilerimize akıllarındaki, istedikleri, üniversiteler ve bölümler hakkında bilgi veriyoruz. Sadece MABEM bünyesinde eğitim alan öğrencilerimiz için değil Manisa’daki tüm öğrencilerimiz için bu hizmeti veriyoruz. Gitmek istedikleri şehirler ve üniversiteler hakkında bilgiler veriyoruz. Akıllarındaki bölümler için yapmaları gereken tercih sıralaması konusunda, ilgi alanları, yetenekleri ve hedeflerine göre yönlendirme yapıyoruz. Sisteme girerken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Sadece öğrenciler değil, veliler de gelebilirler. 17 ilçemizdeki MABEM’leri ziyaret ederek akıllarındaki soruların cevaplarını bulabilirler” dedi.

“Öğretmenlerin Yardımıyla Çok Stresim Olmadı”

Tercih danışmalığı sayesinde iyi bir tercih dönemi geçirdiğini belirten Kaan Çetin, “Burada tercihle ilgili aklımdaki bütün sorunları cevapladılar. Rehber öğretmeler çok yardım ediyor. Okulların kalitesinden imkanlarına kadar bilgi aldık. Hangi illerde hangi okullar, üniversiteler var, buralara hangi sıralama ve derecelerle gidebileceğimizi gösteriyorlar. MABEM’lerde eğitim imkanları da gayet yeterli bence. Öğretmenlerimin yardımıyla tercih dönemim iyi geçti, stresim çok olmadı. Tercih konusunda öğretmenlerim yardımcı oldu, istediğim bölüm inşallah tutar, seçilirim” diye konuştu.

“Tüm Konular Hakkında Bilgi Veriyorlar”

MABEM öğrencilerinden Muhammed Salih Altınok, “MABEM’de eğitim aldım. Bu yıl üniversite sınavında 8 bin 56’ncı oldum. Hedefim Boğaziçi Matematik Bölümü. Tercih danışmanlığında öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. Bölümleri anlatıyor, bölümlerin iş imkanlarından üniversitenin getirdiği imkanlara kadar bilgi veriyorlar. Matematik bölümü hakkında bilgim yoktu. Bu bölümden mezun olanların ne iş yaptıklarını anlattılar. Geniş bir tercih listesi hazırladım. MABEM’i de tavsiye ediyorum. Öğretmenler dersleri güzel anlatıyorlar” dedi.

“Bu Hizmet Bizim İçin Çok Kıymetli”

Tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için MABEM’e geldiğini söyleyen Irmak Ak, “MABEM’in ücretsiz danışmanlık verdiği reklamları gördüm ve gelmek istedim. Öğretmenlerinin daha tecrübeli olduğunu düşündüğüm için tercih ettim. MABEM’deki öğretmenler ile tercih yaptık. Kafamdaki tüm karışıklık giderildi. Hepsine teşekkür ediyorum. Önümü net olarak görebiliyorum. MABEM öğretmenleri sayesinde daha emin bir şekilde tercihlerimi yapıyorum. MABEM öğrencisi değilim ama tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak istedim. Bu hizmet bizim için çok kıymetli. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne böyle imkanlar sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tercihlerimizi Yapıp Yolumuza Bakacağız”

Kızıyla birlikte tercih danışmanlığından yararlanmak için MABEM’e gelen Şener Köksal, “Kızım iki yıldır MABEM’de eğitim görüyor. Eğitim seviyesi olarak çok iyi. Kızımız da ideallerini burada gerçekleştirmeye çalıştı. Bugünü heyecanla bekliyorduk. Tercihlerimizi yapıp yolumuza bakacağız. Bugüne kadar bize yardımcı olan bütün öğretmenlerimize, herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bilgi Almak Bizi Rahatlatıyor”

MABEM’de bir yıllık eğitim aldığını söyleyen Zeynep Tanın, “Her türlü imkanı burada bulabilirsiniz. Bu konularda çok fazla bilgiye sahip olmadığımız için öğrenciler tercih dönemlerinde kendilerini kayıp hissediyor. Buraya gelerek bilgi almak içimizi rahatlatıyor. Tercih döneminde danışmanlık hizmeti ile bizlere yardımcı oluyorlar” diye konuştu.

“Tüm Öğrencilerimize Tercihlerinde Mutluluklar Diliyorum”

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile yola çıkan ve öğrencilere eğitim veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurumları ile birçok öğrencinin hayallerinin gerçekleştiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “MABEM ile biz öğrencilerimize eğitimde fırsat eşitliği sunuyoruz. Bizce her öğrencinin eğitim almaya, okumaya, üniversiteye gitme hakkı var. Yeter ki öğrencimiz bunu istesin. Bunun için biz de 17 ilçemizde hizmet veren MABEM ile öğrencilerimize destek oluyoruz. Yapacakları tercihlerde de istedikleri hedeflere ulaşmaları konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti ile öğrencilerimizin yanındayız. Tüm öğrencilerimiz 17 ilçemizde bulunan MABEM aracılığı ile bu hizmetten faydalanabilir. Onların istedikleri üniversitelere, bölümlere gitmeleri onları bir mutlu ediyorsa bizleri iki katı mutlu ediyor. Bütün öğrencilerimize eğitim hayatı yolunda başarılar diliyorum” dedi.