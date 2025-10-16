BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ'nin, ekim ayı başından bu yana uygulamaya aldığı günlük 12 saati geçmemek kaydıyla gerçekleştirdiği planlı su kesintileri için 6 günlük yeni takvim duyuruldu.

Buna göre 16-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak su kesintileri il merkezi ile ilçelerdeki mahalleler için kapsamlı takvim Bursalılara duyuruldu.

Merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflendi.

Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyeceği bildirildi.