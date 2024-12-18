Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü'nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2024-2025 dönemi Aralık Ayı toplantısında, “Yönetim Kurulu’nda Felsefe” konuşuldu.BURSA (İGFA) - Moderatörlüğünü BUSİAD Geçmiş Dönem Başkanlarından Mehmet Arif Özer’in üstlendiği söyleşide, danışman Mine Kobal Ok, hayatın düşemeyecek kadar hızlı yaşandığını ifade ederek, nasıl yavaşlanacağını bilmek gerektiğini de dile getirdi.

Felsefe yapabilmek ve düşünebilmek için boş zamana, nefes almaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Ok, “Çocuğun okul taksiti, kira gibi şeyleri düşünüyorsan bir şeyleri merak edemezsin. Toplantıdan toplantıya koşmak için yaşıyorsan felsefe yapamazsın” diye konuştu.

Sonlu ve sonsuz oyun yaklaşımlarından da bahseden Ok, sonlu oyunlarda kazanma anlayışının olduğunu belirterek, iş hayatında ise oyunda mısınız anlayışının hakim olması gerektiğini kaydetti. Özel hayat ve iş hayatı anlayışının da sorgulanması gerektiğini söyleyen Ok, “Bir tane hayatımız olduğunu unutmayalım. Gezegen de bizim ortağımız. Günü kurtarıp çok mu kazanıyoruz?” dedi.

Ok, Sokrates, Spinoza ve Nietzsche’nin merakla ilgili olarak yaklaşımlarını da anlattı. Ok, Sokrates’in, “Yazı insanların hafızasını köreltti, onları tembelleştirdi. Gençler artık çok şey duyuyor ama hiçbir şey öğrenmiyorlar. Görünürde bilgili olsalar da temelleri boş” sözünü de hatırlattı.

Üç filozofun da bugün yönetim kurullarında olmaları halinde soracakları üçer soruyu da paylaşan Ok, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Ok ve Özer’e'a söyleşi sonunda, “ÇEK Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına adlarına yapılan bağış sertifikası, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Başkan Yardımcısı Veda Girgin Eroğlu ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay tarafından sunuldu.