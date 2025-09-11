Bursa'nın 11 Eylül 1922’de işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kortej yürüyüşü ve törenle kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa’nın zaferi, halkın kaderini yazdığı tarihtir. Birlik olursak aşamayacağımız engel yok” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa, 11 Eylül 2025’te düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Bursa Valiliği öncülüğünde Tophane Surlarından Heykel Atatürk Anıtı’na uzanan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, anıt önünde çelenk sunma töreniyle devam etti.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bugün Bursa’mızın esareti yırtıp özgürlüğe kavuştuğu günü kutluyoruz. Bu zafer, askerlerimizin ve halkımızın ortak mücadelesidir. Kadınından gencine herkes cephedeydi. 11 Eylül, Bursa’nın yeniden doğduğu gündür” dedi.

Bozbey, 8 Temmuz 1920’de işgal edilen Bursa’nın iki yıl, iki ay, iki gün sonra Türk bayrağıyla özgürleştiğini anlatarak, “TBMM kürsüsüne siyah örtü serildiğinde, Bursa milletin kalbiydi. Mehmet Akif’in ‘Bülbül’ şiiri gibi, kıyamet koparan atalarımızdı. Onlar rahat uyusun, emanetlerine sahip evlatlarla doluyuz” ifadelerini kullandı. Bozbey, “Birlik olursak kazanırız. Bursa’yı adil, yaşanabilir ve özgür bir kent yapacağız” diyerek Atatürk ve kurtuluş kahramanlarını rahmetle andı.

Konuşma sonrasında Halk Dansları Ekibi’nin gösterisiyle tören sona erdi.

Şehir, bayraklarla süslenirken, halkın katılımı kurtuluş ruhunu canlandırdı.