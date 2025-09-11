Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz 2025’te ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 11,6, perakende satış hacmi ise yüzde 13 yükseldi. Ancak aylık bazda ticaret satış hacmi yüzde 6,5, perakende satış hacmi yüzde 0,2 geriledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 ticaret ve perakende satış hacmi verilerini yayımladı.

Ticaret satış hacmi endeksi (2021=100), bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artış gösterdi. Alt sektörlerde, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı satış hacmi yüzde 9,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,0 yükseldi.

Aylık bazda ise ticaret satış hacmi yüzde 6,5 azaldı.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin ticareti ile onarımı satış hacmi yüzde 0,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,0, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, yıllık artışın ekonomik canlılığa işaret ettiğini, aylık düşüşün ise mevsimsel dalgalanmalar ve sektörel dinamiklerden kaynaklanabileceğini belirtti.