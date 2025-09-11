Konya’nın Meram Belediyesi ile Afyonkarahisar’ın Nuribey Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi ile Afyonkarahisar’ın Nuribey Belediyesini kardeş yapan protokol Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Nuribey Belediye Başkanı Halil Kaya tarafından atıldı. İmzalarla resmiyet kazanan protokol, iki ilçe arasında dostluk, iş birliği ve kültürel dayanışmanın önünü açacak. Kendisi de Nuribeyli olan Mülkiye Müfettişi Mehmet Demiral da protokolün imza töreninde belediye başkanlarını yalnız bırakmadı.

BAŞKAN KAVUŞ; “TARİHİ VE GÖNÜL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Protokol sonrası değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Afyon’un güzide ilçelerinden biri olan Nuribey ile kardeşlik bağlarını resmileştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Kavuş, açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Meram ve Nuribey, kökleri derinlere uzanan bir kültür ve medeniyetin mirasçılarıdır. Bugün attığımız imzayla sadece bir protokol değil, gönüller arasında kalıcı bir köprü de inşa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte, ortak değerlerimizi ön plana çıkararak, geleneksel ve tarihi bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitimden kültüre, spordan sosyal projelere kadar pek çok alanda dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Bu anlamlı adımda emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyor, Nuribeyli hemşehrilerimize selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

BAŞKAN KAYA; “GÖNÜL KÖPRÜLERİ DAHA DA SAĞLAMLAŞACAK”

Nuribey Belediye Başkanı Halil Kaya ise kardeşlik protokolünden duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti; “Bugün burada, Meram gibi tarihi ve manevi yönü güçlü bir ilçe ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Sayın Mustafa Kavuş’un misafiri olmaktan, Meramlı dostlarımızla gönül birliği kurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah imzaladığımız bu protokol ile iki ilçemiz arasındaki kardeşlik bağları daha da artacak, gönül köprülerimiz daha da sağlamlaşacaktır. İş birliğimizin kültürden eğitime, turizmden gençlik çalışmalarına kadar pek çok alana değer katacağına inanıyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Nuribeyli hemşehrimiz Mülkiye Müfettişi Mehmet Demiral’a da ayrıca teşekkür ediyor, anlaşmamızın her iki ilçemize de hayırlı olmasını diliyorum.”