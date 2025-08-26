Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla Bursa’nın gururu olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya avını sürdürüyor. Katıldıkları organizasyonlarda başarıyla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları son olarak İstanbul’da düzenlenen uluslararası karate turnuvasında 3 madalya kazandı.

Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası, 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Salonu’nda düzenlendi. 29 ülke, 243 kulüpten 1848 sporcunun katıldığı organizasyon büyük heyecana sahne oldu.

Nefes kesen maçların yaşandığı Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Sümeyra Özdemir genç kadınlar 59 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada yine Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Naz Kayadere ümit kadınlar 54 kiloda bronz madalya kazanırken, Cemre Günaydın ise genç kadınlar +66 kiloda dördüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı.