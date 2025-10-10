Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın fethinin 700. yılını anlamlı bir şekilde anmak amacıyla iki ayrı alanda yarışma düzenliyor. Hikâye ve minyatür dallarında gerçekleştirilecek yarışmalarda, katılımcılar Bursa’nın fethini hem maddi hem de manevi yönleriyle ele alacak.BURSA (İGFA) - Tarihî derinliği ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Bursa’nın fethini farklı açılardan gündeme taşımayı amaçlayan yarışmalar, edebiyatın etkileyici anlatım gücüyle minyatür sanatının zarif dokunuşlarını bir araya getiriyor.



Yarışmalara başvurular, Yıldırım Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Hikâye dalında yarışmaya katılacaklar için son eser gönderim tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlenirken, minyatür dalında ise son eser gönderim tarihi 13 Mart 2026.

Hikâye yarışmasında birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Minyatür yarışmasında ise birinci 80 bin TL, ikinci 60 bin TL ve üçüncü 40 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmanın ödül töreni ise Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümü olan 6 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek.

Tüm sanatseverleri ve kalemine güvenen edebiyat tutkunlarını yarışmalara katılmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; “Bursa’nın fethi, yalnızca bir şehrin değil, bir medeniyetin kapılarının açılması anlamına gelir. Bu büyük zaferin 700. yıl dönümünü, sanat ve edebiyatla yaşatmak istiyoruz. Yarışmalarımız aracılığıyla hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere ilham kaynağı olacak eserlerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.