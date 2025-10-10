TOBB-YÖK Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü Yürütme Kurulu, Trakya Üniversitesi Keşan MYO'da toplandı. Necmi Kaymaz başkanlığındaki toplantıda yeni program talepleri, güncellemeler ve burs verilecek öğrenciler görüşüldü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında oluşturulan Yürütme Kurulu Toplantısı, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan TSO Meclis Üyesi Onur Güven, Keşan TSO Genel Sekreteri Erdem Başak, Keşan TB Genel Sekreteri Emine Kaymak, Trakya Üniversitesi Keşan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü ve yürütme kurulu üyeleri katılım sağladı.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz'ın yürütme kurulu başkanlığına seçildiği toplantı gündeminde; yeni program talepleri, mevcut program içeriklerinin güncellenmesi ve burs verilecek başarılı öğrencilerin belirlenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.