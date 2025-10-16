Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin düzenlediği söyleşi programına katılan Mimar Ender Aydın, Archicad ile BİM yapmayı anlattı.BURSA (İGFA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve üyeler ile mimarlık bölümü öğrencilerinin katıldığı söyleşide, dünyada yaygın kullanılan bir mimari tasarım yazılımı olan Archicad hakkında açıklamalarda bulunan Mimar Ender Aydın, programın sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler paylaştı.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi tarafından organize edilen söyleşide konuşan Archicad profesyoneli ve BİM uzmanı olan Mimar Ender Aydın, “Archicad yalnızca çizim yapmaz, aynı zamanda binanın duvar, kapı, pencere, çatı, tesisat gibi tüm bileşenlerini sayısal ortamda 3D olarak oluşturur ve bu bileşenlere veri eklenmesine imkan tanır” dedi.

Archicad uygulaması sayesinde plan, kesit, görünüş gibi 2D çizimler otomatik olarak 3D modelden türetilebildiğini söyleyen Mimar Ender Aydın, “Bu yazılım ile aynı proje üzerinde birden fazla mimar/mühendis eş zamanlı çalışabilir. Metraj, maliyet analizi, gerçekçi görselleştirmeler ve sunumlar üretilebilir. Archicad, mimarların projelerini hem çizim hem de dijital bina modeli olarak tasarlamasını sağlayan profesyonel bir BIM yazılımıdır” şeklinde konuştu.

Sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevaplandıran Mimar Ender Aydın’a program sonunda Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi Başkan Yardımcısı Aysu Derman tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.