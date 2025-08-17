TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Depremlerin afete dönüşmesinin bilimsellikten uzak kentleşme ve rant odaklı yapılaşma politikalarından kaynaklandığını vurgulayan Şube, afetlere karşı güvenli yaşam çevreleri için bilimsel ve toplum odaklı çözümler talep etti.BURSA (İGFA) - 17 Ağustos 1999’da Gölcük merkezli 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nin 26. yılında, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi yazılı bir açıklama yaptı.

Depremin, büyük can ve mal kayıplarıyla Türkiye’nin son yüzyıldaki en büyük felaketlerinden biri olduğunu hatırlatan Şube, afet risklerinin azaltılması için yeterli adımların atılmadığını belirtti.

“DEPREMLER AFETE DÖNÜŞÜYOR”

Açıklamada, “Topraklarının tamamı deprem riski taşıyan ülkemizde, bilimsellikten uzak kentleşme ve imar rantına dayalı yapılaşma nedeniyle yurttaşlarımız güvensiz çevrelerde risk altında. Doğal bir olay olan depremler, bu politikalar yüzünden afete dönüşüyor” denildi.

2011 Van, 2020 Elazığ ve İzmir, 2022 Düzce ve 2023 Kahramanmaraş-Hatay depremlerinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100 binin üzerinde kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

2025 DEPREMLERİ UYARI NİTELİĞİNDE

2025’te İstanbul (23 Nisan) ve Balıkesir’de (11 Ağustos) yaşanan depremlerin, Marmara Bölgesi’nde beklenen yeni afet risklerini hatırlattığına dikkat çeken Burs Şubesi, “Marmara Depremi’nin ardından 26 yıl geçti, ancak kentlerimiz afetlere hazırlanmadı. Kentsel ve kırsal alanlar imara açılarak sermaye araçlarına dönüştürüldü” ifadelerine yer verdi.

Rant odaklı planlama ve yapılaşma politikalarının terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Mimarlar Odası Bursa Şubesi, “Kayıplara sebep olan sorumlular bağımsız yargıya hesap vermeli. Devlet, tüm yurttaşlara eşit, sağlıklı ve güvenli yaşam çevreleri sağlamakla yükümlü. Afet yönetimi, bilim insanları, meslek odaları ve ilgili kesimlerin işbirliğiyle bilimsel ilkeler doğrultusunda şekillenmeli" çağrısında bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anan Şube, “Bilimsel şehircilik ve mimarlık ilkelerine aykırı süreçlere karşı mesleki uzmanlığımız ve toplumsal sorumluluğumuzla mücadele etmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.