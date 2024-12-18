Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nda düzenlenen başarı ve motivasyon kampı, gençlerin yoğun katılımı ve dolu dolu programlarla tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Göynükbelen Gençlik Kampı’nda ‘Başarı ve Motivasyon Kampı’ düzenlendi.

17 ilçeden 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı kampta, üniversite sınavı öncesi gençler hem dinleniyor hem de uzman eğitimciler eşliğinde sınava hazırlık çalışması yaptı.

Eğitim dönemi boyunca her hafta sonu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kampın bu haftaki konukları Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Yaklaşık 50 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen kampın ilk gününde Dr. Akif Hayta, üniversite sınavında stres yönetimi ve ders çalışma ile ilgili konular üzerine eğitim verdi. Eğitimin ikinci gününde de eğitim koçu Leyla Asan ve Eda Demir, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı, motivasyon, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri üzerine eğitim verdi.

Ayrıca kampta bulunan görevli liderler eşliğinde serbest zamanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek gençlerin keyifli zaman geçirmesi sağlandı.