Isınma amaçlı doğal gazın daha fazla kullanılmaya başlandığı bu günlerde, Bursagaz’dan vatandaşlara doğal gazın güvenli kullanımı için önemli uyarılar geldi. Havalandırma menfezinin asla kapatılmaması gerektiğinin altı çizilirken, bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyulmaması istendi.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye’nin grup şirketi Bursagaz, doğal gazın güvenli kullanımı konusunda müşterilerine önemli uyarılarda bulundu ve kış aylarını güvenli bir şekilde geçirmek için bazı temel kurallara dikkat çekti.

Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumanın büyük bir risk taşıdığının vurgulandığı açıklamada, karbonmonoksit sensörlerinin aktif olmasının da önemine değinildi.

Yapılan açıklamada doğal gazın güvenli kullanımı için menfezlerin açık tutulmasının hayati önem taşıdığı belirtilirken, özellikle lodos gibi kuvvetli rüzgarların yaşandığı dönemlerde menfezlerin ve cihazların kontrol edilmesinin önemli olduğu da vurgulandı.

DOĞAL GAZIN GÜVENLİ KULLANIMI İÇİN BU UYARILARA DİKKAT!