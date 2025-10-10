Bursa'da Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, disleksi farkındalığı etkinliği düzenledi. Eğitim Koordinatörü Narin Akyıldız, dislektik çocukların normal-üstü zekaya sahip olduğunu vurguladı ve disleksinin doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hizmet veren Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, toplumun yaklaşık yüzde 10'unu etkileyen disleksi konusuna dikkati çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

DİSLEKTİK ÇOCUKLAR NORMAL VE NORMAL ÜSTÜ ZEKÂYA SAHİP

20 yıldır Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörlüğü ve Özel Eğitim Öğretmenliği yapan Narin Akyıldız, bu özel durumu her yönüyle ele aldıkları etkinlikteki konuşmasında, “Dislektik çocuklar, normal ve normal üstü zekâya sahiptir. Disleksi; öğrenme güçlüğü çatısı altında yer alan bir nöroçeşitlilliktir. Bu farklı öğrenme özelliğinin Albert Einstein ve Leonardo Da Vinci gibi dünyaca ünlü dâhilerde de olduğunu unutmamalıyız.” dedi.

DOĞRU ARAÇLARLA YÖNETİLMELİ

Söz konusu bireylerin farklı öğrenmelerinin engel değil, önemli bir güç olarak görülmesi gerektiğine de vurgu yapan Narin Akyıldız, “Bu potansiyel, doğru destek ve özel eğitim yöntem teknikleri ile açığa çıkarılırsa işte o zaman karşılaştıkları zorlukları aşmaları, başarıya ulaşmaları ve hayatın her alanında emin adımlarla ilerlemeleri sağlanır. Bu vesileyle herkesi disleksiyi bir hastalık değil, doğru araçlarla yönetilebilecek bir farklılık ve güç kaynağı olarak görmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.