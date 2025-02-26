Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Osmangazi Kardeşler Buluşması’ programı kapsamında gittiği Balkanlarda önemli temaslarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı’yı ve Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan’ı ziyaret eden Başkan Aydın, bölgede işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Osmangazi Kardeşler Buluşması’ projesi kapsamında gittiği Balkanlarda, Osmangazi Belediyesi ile Balkanlardaki kardeş şehirleri arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek adına önemli adımlar attı. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirdiği ikili temasların ardından Balkanların bir diğer önemli ülkesi Kosova’ya giden Başkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı’yı ve Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Celal Doğan’ı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmelerde Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor da yer aldı.

“Balkanlar ile ilişkilerin gelişmesi gücümüze güç katıyor”

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde, Türkiye ve Kosova arasında yapılan işbirlikleri, ekonomi, tarik ve kültürel konularda sohbet edildi. Balkanlarda iz bırakacak çalışmalar yapmak istediklerini ifade eden Başkan Aydın, “Balkanlar bizim Avrupa’ya açılan kapımız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra birçok önemli isim Balkanlarda doğup yetişmiş ve bizim için rol model olmuşlardır. Bu nedenle Balkanlar’ı kendimizden farklı görmemiz mümkün değil. Balkanlar ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin geliştirilmesi, gücümüze güç katıyor. İlerleyen süreçte de Balkanlar ile ilişkilerin geliştirilmesine ve bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir” dedi. Başkan Aydın, güzel misafirperverlikleri için Priştine Büyükelçisi Tunç Angılı’yı ve Prizren Başkonsolosu Celal Doğan’a teşekkürlerini sundu.

Dernekler arasında kardeşlik sözleşmesi imzalandı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Balkanlardaki programında çok önemli kardeşlik sözleşmelerinin imzalanmasına da aracılık etti. Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akademi Sanat Derneği, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü dernekleri arasında imzalanan kardeşlik sözleşmesi ile dernekler arasındaki ilişkiler güçlendirildi. Başkan Aydın’ın kardeşlik sözleşmesine imza atan dernek başkanları Nevzat Şundo, Gencay Eroğlu, Mestaniye Efe ve Celal Yalçın’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Balkanlardaki temaslarını tamamlamasının ardından Osmanlı Devleti'nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar’ın Kosova’da bulunan türbesini ziyaret ederek dua etti.