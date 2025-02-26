Yenişehir Muhtarlar Derneği’nde seçim heyecanı yaşandı. 69 oydan 39’unu alan Barcın Muhtarı İsmail Yüksel, Yenişehir Muhtarlar Derneği’nin yeni başkanı seçildi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir’de Muhtarlar Derneği Genel Kurulu, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurula, Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Silahlı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri ile Yenişehirli Muhtarlar katıldı.

SİLAHLI’DAN MUHTARLARA ORTAK AKIL VURGUSU

Genel kurul öncesi konuşan Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Silahlı, “Bugün burada demokrasimizin uç beyleri, vatandaşlarımızın temsilcisi olan siz değerli muhtarlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Muhtarlık sadece bir görev değil aynı zamanda bir sorumluluk ve gönül işidir. Mahallenin dertleriyle dertlenen sevinçleriyle mutlu olan gece-gündüz demeden halkın hizmetinde olan siz değerli muhtarlarımız yerel yönetimlerin en değerli paydaşlarımızsınız. Bugün yapılacak seçimlerin birlik beraberliğimizin daha da güçlendirmesini, muhtarlar derneğimizin halkımızın menfaatleri doğrultusunda başarılı çalışmalara imza atmasını temenni ediyorum. Yenişehir Belediyesi olarak her zaman sizlerle dayanışma içinde olmaya, mahallelerimizin sorunlarını ortak akılla çözmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

‘MUHTARLAR HALKIN VE DEVLETİN TEMSİLCİSİDİR’

Muhtarların halk için devletin temsilcisi, devlet için de halkın temsilcisi olduğuna dikkat çeken Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ise, muhtarların halka hizmet etmek için seçildiğine dikkat çekti. Kaymakam Doğan, “Demokrasinin en uç beyi olan muhtarlarımız bizim her zaman başımızın tacıdır. Bir muhtarla görüştüğümde, onun temsil ettiği mahalledeki tüm vatandaşlarla görüşüyor gibi hissediyorum. Özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Seçimler, bir bayrak yarışı gibidir. Ben yeni dönemde de başarılı işler yapılacağına inanıyorum” diye konuştu.

‘TÜM MAHALLELERE EŞİT HİZMET İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

Konuşmaların ardından Muhtarlar Derneği Başkanlığı’na aday olan Barcın Muhtarı İsmail Yüksel söz aldı. Birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı konuşmasında, muhtarların halkın sesini taşıdığına dikkat çekti. Altyapı başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlar için birlikte hareket etmenin önemine değinen İsmail Yüksel, “Eğer göreve gelirsem tüm mahallelerimizin eşit şekilde faydalanması için ilgili kurumlara etkin bir iletişim kurarak çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

‘KAVGA EDEN DEĞİL, BARIŞ SAĞLAYAN OLACAĞIZ’

Muhtarların, halkın teveccühü ile seçildiğine dikkat çeken Çamönü Muhtarı Ercan Saka ise, meselinin makam ve koltuk olmadığını söyledi. Saka, “Bizim meselimiz halkımıza hizmettir. Kavga eden değil, barış sağlayan olacağız. Engel koyan değil, çözüm üreten olacağız. Dert anlatan değil, dert çözen olacağız” dedi.

YENİ BAŞKAN İSMAİL YÜKSEL

Konuşmaların ardından oy verme işlemi başladı. 71 muhtarın olduğu Yenişehir’de 69 oy kullanılırken, 39 oy alan Barcın Muhtarı İsmail Yüksel Yenişehir Muhtarlar Derneği’nin yeni Başkanı seçildi.