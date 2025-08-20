Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımıyla Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları masaya yatırıldı. Bakanlık projeleri ve ilçelerin eğitim ihtiyaçları ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa’da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için düzenlenen ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı, Vali Erol Ayyıldız’ın katılımıyla Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, müdür yardımcıları ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın projeleri değerlendirilirken, bu projelerin yerel ve ulusal düzeydeki uygulamaları tartışıldı.

İlçelerin eğitim ihtiyaçları, yeni dönemde uygulanacak planlar ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, eğitimin Bursa ve Türkiye’nin geleceği için taşıdığı öneme vurgu yaparken, yeni dönemde ilçelerdeki güçlü uygulamalarla daha verimli sonuçlar alınacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ise ilçeler arasındaki koordinasyon ve ortak vizyonun öğrenci başarısına katkı sağladığını ifade etti.

Toplantıda, okul-veli iş birliği, sosyal-kültürel etkinlikler ve akademik başarıyı artıracak projeler de ele alındı.