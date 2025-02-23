Bursa’da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Olimpos’tan Uludağ’a adlı söyleşide, Uludağ’ın dünü, bugünü ve doğal güzellikleri konuşuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’ın bilinmeyen güzelliklerini ortaya çıkartmak ve herkesin bilmesini sağlamak adına “Olimpos’tan Uludağ’a” adlı söyleşi düzenledi.

Uludağ Yerel ve Alan Kılavuzu konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide, Hasan Ören, Uludağ’ın isminin Olimpos’dan Uludağ’a nasıl geçtiğini anlatarak Uludağ’da yaşayan endemik bitki türleri ve hayvanlar hakkında bilgiler verdi.

“Uludağ ismi fikri Osman Şevki Bey’den çıkmıştır”

Osmanlıların Bursa’yı fethettiği dönemde Uludağ’ın Bursa’ya bakan yamaçlarında 52 tane manastır mevcut olduğunu ifade eden Uludağ Yerel ve Alan Kılavuzu Hasan Ören, “Bu manastırlarda keşiş ve rahiplerin olduğu bilindiğinden Osmanlı bu dağa, keşiş ve ruhban dağı adını vermiştir. Cumhuriyet döneminde 1925 yılında Bursa Öğretmen Lisesi Müdürü Hakkı Baha Pars, büyük bir okul kervanı düzenler. Osman Şevki Bey, Harita Etüt Dairesi Başkanı olarak devleti temsilen bu kervana katılır. İstanbul’dan gemiyle Bursa’ya gelirken Bozburun açıklarında Keşiş Dağı’nı görür ve içinden bu dağ ulu bir dağ der. Kervan, Bursa’dan hareket eder ve kirazlı yaylada kamp kurulur. Kamp alanında herkes kendi uzmanlık alanında incelemeler yapar. Birinci gün yapılan incelemeler sonunda bilgi vermek adına el yazısı ve kurşun kalemle iki tane gazete çıkartılır. Bu gazetelerden birini Osman Şevki Bey çıkartır. Gazeteye de Uludağ ismini verir. Uludağ kelimesi ilk defa burada zikredilir” dedi.

“Keşiş Dağı’na Uludağ ismi 1925 yılında verilmiştir”

Kamp devam ederken Osman Şevki Bey’in başkanlığında bir gurubun zirveye çıkmak için yola çıktığını anlatan Hasan Ören, “Gurup Kırkpınarlar mevkiinde dinlenirken Osman Şevki Bey, bu dağa Keşiş Dağı demenin kötü bir isim olduğunu, bunun yerine Uludağ, demenin doğruluğunu anlatır. İsim değişikliği raporu Ankara’ya gönderilir. Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi Fevzi Çakmak’ın imzasıyla gelen cevapta, “Uludağ kelimesiyle ilgili teklifiniz olumludur. Harita dairesine Keşiş kelimesi yerine Uludağ kelimesi kullanmayı emrettik. Dahiliye vekaleti nezdinde de keşiş dağı yerine Uludağ, denilmesini emrettik” yazmaktadır. Keşiş Dağı’na Uludağ ismi 1925 yılında verilmiştir” dedi.

“Ramazan ayının geldiği Bakacak tepesine yakılan ateş ile duyurulurdu”

Evliya Çelebi’nin Bakacak seyir terasından hayranlıkla söz ettiğini belirten Ören, “Uludağ’ın kuzey yamacında, Bursa’yı gören tepe bir noktada bulunmaktadır. Bakacak adındaki bu bölge, Uludağ’ın en güzel Bursa manzarasına sahip noktasıdır. Osmanlı’da Ramazan ayının geldiğini anlayabilmek için bakacak tepesinden ayın hareketleri takip edilir ve Ramazan ayına girildiğinde bu tepeden ateş yakılarak Ramazan ayının başladığı duyurulurdu. Bu sebepten tepeye Bakacak ismi verilmiştir” diye konuştu.

“Uludağ 173 endemik türüne ev sahipliği yapmaktadır”

Uludağ’ın en yüksek noktasının 2543 metre rakımda bulunan Uludağ tepesi olduğunu kaydeden Ören, “Zirve tepe ise 2487 metre yüksekliğe sahiptir.

Uludağ Milli Parkı sınırları içinde ziyaretçilerin yararlanabilmesi için 2 tane oteller bölgesi, 2 tane kamp alanı ve 4 tane günü birlik kullanım alanı mevcuttur. Uludağ’a giriş yapan ziyaretçi sayısı yaz aylarında 35 bin rakamına ulaşmaktadır. Yaklaşık 15 milyon insanın kolayca ulaşabileceği uzaklıktaki milli park, her yıl 1 milyon 500 bin insanın ziyaret ettiği bir yerdir. Avrupa kıtasının bütününde 13 bine yakın bitki türü tespit edilirken, ülkemizde bu sayı 12 bindir.

Uludağ’da ise bugün ki verileri göre bin 308 bitki türü tespit edildiği düşünüldüğünde Uludağ’ın bitkisel çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Devam eden çalışmalar bu sayının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Uludağ, 173 endemik türüne ev sahipliği yapmaktadır. Uludağ küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 bitki türüne, Avrupa ölçeğinde ise nesli tehlike altında olan 54 bitki türüne yaşam alanı sağlamaktadır. Uludağ önemli bir bitki alanı olarak belirlenmiş ve acil koruma altına alınması gereken alanlar içine alınmıştır.

Uludağ’da 46 tür kelebek tespit edilmiştir. Akbaba ve kaya kartalının üreme popülasyonlarını barındırması sebebiyle önemli bir kuş alanı olarak belirlenmiştir. Uludağ çevresinde 5 balık, 145 kuş, 32 memeli, 10 kurbağa ve 30 sürüngen türü yaşadığı tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Uludağ Yerel ve Alan Kılavuzu Hasan Ören’e günün anısına teşekkür plaketi takdim etti.