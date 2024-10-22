Milli Eğitim Bakanlığı'nca tüm il valiliklerine gönderilen genelge sonrası Türk Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanlıkları da çağrıda bulunarak Bursa Valiliğini göreve davet etti.BURSA (İGFA) - Türk Eğitim Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ömer Işıkoğlu ve 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm il valiliklerine “okul ve ders saati uygulaması” konulu genelge gönderildiğini belirterek ders saatlerinin kısaltılmasını talep etti.

Işıkoğlu ve Gümüş; Bursa'da ders sürelerinin 35’er dakikaya inmesi için Türk Eğitim Sen Bursa Şubeleri olarak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi başvuruyaparak, gerekçeleri ilettiklerini belirtti.

DERS SAATLERİ UZUN… SABAH AKŞAM KARANLIKTA KOŞTURUYORUZ…

Işıkoğlu ve Gümüş birlikte yaptıkları açıklamada, yaz – kış saati uygulamasının kaldırılmasındaki temel amacın tasarruf olarak belirtildiğini ancak sürekli söylendiği gibi tasarrufun uygulanacağı en son yerin geleceğin mimarları çocuklar olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz dolayısıyla okullarımızdır. Milli Eğitim Bakanlığı da yayınladığı genelge ile bunu kendi de kabul etmektedir. Bir hükümet politikası olan yaz kış saati uygulamasının kaldırılması daha çok ticari ve enerjiyi ön planda tutup daha güneş doğmadan , ıssız yollarda çocuklarımızı ve gençlerimizi okul yollarına mahkum etmiştir. Bizler çocuklarımızın sağlıklı ve güvende bir nesil olarak yetişmesini istiyoruz. Dolayısıyla ticari ve ekonomik kaygılardan ziyade insanı ön planda alan bir tutum sergilenmesi taraftarıyız. Yıllardır Türk Eğitim-Sen olarak eğitimde tasarrufun olmayacağını savunduk. Ancak buna rağmen 2024 2025 eğitim öğretim yılı sancılı başlamıştır" diye konuştu.

Başkanlar, Türk Eğitim Sen olarak taleplerinin kış aylarında güneş doğmadan uykusunu almadan gelişimlerini tamamlama sürecinde olan çocukların ve gençlerin yollarda güvenlik sıkıntısı çekmeden daha yolun başında iken ve yasal olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın son genelgesi kapsamında Bursa Valiliği'nce acil olarak konunun ele alınmasını ve İstanbul Valiliği gibi ders saatlerinin 35 dakikaya indirmesini talep etti.