Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Turizm Platformu'nun Aralık ayı toplantısına ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Turizm Platformu'nun Aralık ayı toplantısına ev sahipliği yaptı.Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Bursa Turizm Platformu Koordinatörü Murat Saraçoğlu, Bursa Rehberler Odası Başkanı Denizhan Sezgin, GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, SKAL Bursa Başkanı Meltem Mısırlıoğlu, BTSO 42. Meslek Komitesi Başkanı Erol Bodurve platform üyeleri katıldı.

Toplantıda, son on yıla ait geçmiş ve güncel Bursa turizm istatistikleri ile Bursa'nın kültürel ve turistik alanda temsil edileceği etkinliklerin seçimi için Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nce yapılan anket görüşüldü.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği olarak üye belediyelerimiz, kamu kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruşları ve sivil insiyatiflerle düzenli olarak istişare halindeyiz. Turizmin ihtiyaç duyulan beş ana başlığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turizm fuarı katılımları, B2B organizasyonlarının düzenlenmesi, hibe destek projelerine başvuru yapılması, kent bilinci oluşturmaya yönelik başlattığımız tanıtım projeleri ve Bursa'yı merkez destinasyon kılma noktasında Bursa Yenişehir Havalimanı'na yönelik ürettiğimiz stratejiler inanıyorum ki kentimizi turizmde daha ileriye taşıyacak. Bu noktada Bursa Turizm Platformu, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği olarak yaptığımız çalışmalara ışık tutuyor. Burada konuşulan her bir konuyu ortak akıl ve birliktelik unsurlarını da dikkate alarak çok önemsiyoruz” dedi.