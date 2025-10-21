Bursa'nın Orhangazi, Gemlik, İznik ve Yenişehir ilçelerinde yapımı tamamlanan 4 yeni eğitim kurumu hizmete giriyor. Orhangazi ve Gemlik'te dün açılışı gerçekleşen okullardan sonra bugün de İznik ve Yenişehir'de TOBB Okulları'nın açılışı yapılacak.BURSA (İGFA) -Bursa’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı tamamlanan dört yeni okulun açılış törenleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Açılış programlarına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile ilçe protokolü, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.



Okularda toplamda 343 öğrenci eğitim alacağı öğrenilirken, Orhangazi TOBB Anaokulunda 11 öğretmen, Gemlik TOBB Anaokulunda ise 12 öğretmen görev yapacak.

Bugün gerçekleşecek İznik ve Yenişehir’deki açılışlarda ise bu okullarda da toplam 426 öğrenci öğrenim görecek. İznik TOBB Anaokulu 20 öğretmen, Yenişehir TOBB İlkokulu’nda ise 15 öğretmen görev yapacaktır.

Yeni eğitim kurumlarının hizmete girmesiyle birlikte okul öncesi ve ilkokul düzeyinde, eğitim kapasitesinin artması ve öğrencilerin daha nitelikli ortamlarda öğrenim görmesi hedefleniyor.