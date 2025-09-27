Bursa'nın geleneksel zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 4'sü düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nde topraktan tabağa uzanan lezzetlerin şefleri, festivale destek veren paydaşlarla gala gecesinde buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın zengin ve köklü mutfak kültürünü dünyaya duyurmak ve gastronomi turizminden hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, şehir içinden ve şehir dışından gelen lezzet tutkunlarının yoğun ilgisiyle sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte gala yemeğinde sektör paydaşlarıyla buluştu.

‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabının tanıtımı yapıldı Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki gala yemeğinde, ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabının tanıtımı da yapıldı. Üniversitelerin, resmi kurumların, meslek odalarının ve gastronomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan eşsiz eser; hem kentin lezzet dünyasına ışık tutacak hem de Bursa’yı ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak önemli bir kaynak olacak. Kitabın yazarı Öğr. Gör. Fatih Yıldırım, Bursa’ya yakışır ve yaşan bir proje olması için çalıştıklarını söyledi. Gastronominin sadece yemek olmadığını, bir kültür ve gelenek olduğunu belirten Yıldırım, Bursa’nın geleneksel mutfağını kitaba yansıttıklarını anlattı.

“Festival, topraktan tabağa uzanan değerleri yansıtıyor” Gala yemeğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizmine yeni bir soluk kazandırmak adına önemli bir adım attıklarını söyledi. 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali açılışının adeta şölen tadında gerçekleştiğini belirten Başkan Bozbey, “Festivalimiz, dostluğu, kardeşliği, paylaşmanın bereketini ve Bursamızın topraktan tabağa uzanan tüm değerlerini yansıtan bir şölen niteliği taşıyor. ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ adlı eşsiz eseri Bursamıza kazandıran başta Akademisyen Yazar Fatih Yıldırım’a, fotoğraf ve video çekimlerinden düzenlemelere kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimizin, Bursamızın köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtacağı dolu dolu bir şölen olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey tarafından ulusal ve uluslararası katılımcılara, festivale destek veren sponsorlara günün anısına plaket verildi. Gala gecesi, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.