Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürüttüğü ‘Sokaklar Dönüşüyor’ projesiyle okul çevreleri çocuk dostu alanlara dönüştürülüyor. Nilüfer’de oluşturulan ‘Gülümseyen Sokak’ ile çocuklar sosyalleşebiliyor, veliler de gönül rahatlığıyla çocuklarını bekleyebiliyor.BURSA (İGFA) - ‘Gülümseyen Bursa’ hedefiyle halkın yaşam konforunu artırmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative iş birliği ile başlattığı ‘Sokaklar Dönüşüyor’ programı çerçevesinde Nilüfer ilçesindeki Nedim Öztan İlkokulu yanında ‘Gülümseyen Sokak’ oluşturuldu. Okul çevrelerinin çocuk dostu alanlara dönüştürülmesinin hedeflendiği projeyle, öğrencilerin okula güvenle ulaşması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda trafikten arındırılan ‘Gülümseyen Sokak’ta, hem çocuklar sosyalleşebiliyor hem veliler çocuklarını güvenle bekleyebiliyor. Oluşturulan oyun alanında da doyasıya eğlenen çocuklar, kendileri için renkli ve eğlenceli bir hale getirilen sokakta özgürce vakit geçirebiliyor.

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Gülümseyen Sokak’ı ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nedim Öztan İlkokulu bahçesinde ve Gülümseyen Sokak’ta çocuklarla sohbet eden Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığında yürütülen projenin bölgeye değer katacağını söyledi.

Nedim Öztan İlkokulu’nda öğrenim gören çocukların önerilerini dikkate alarak hayallerindeki ortamı oluşturduklarını belirten Başkan Bozbey, “Sokağımıza ‘Gülümseyen Sokak’ ismini verdik. Burası çocuklarımızın güvenle ve keyifli vakit geçirecekleri bir yaşam alanına dönüştü. Şimdi de onlara teslim ediyoruz. Burayı koruyup kollayacak olan onlar” dedi.

‘Sokaklar Dönüşüyor’ projesinin Türkiye’nin dört bir yanına örnek olacağını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Çocuklarımızın trafik gürültüsünden uzakta, kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlarda sosyalleşmesini istiyoruz. Bursa gibi göç alan ve nüfusun hızla arttığı kentlerde bu tür alanların oluşturulması son derece önemlidir. Çocuklarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri, toplumun geleceği için de büyük kazanım olacaktır. Çocuklarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen veliler, çocuklarının güven içinde oynayabilmelerinin çok değerli olduğunu dile getirdi. Alanın çocukların hayallerine göre tasarlanmanın da önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar, çalışmadan dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.