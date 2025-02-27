Bursa Belediyeler Birliği’nin Oktay Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında iş yeri ruhsatlarının veriliş aşamaları değerlendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin ilgili birimlerinden bürokratların katıldığı toplantıda iş yeri açma ruhsatları ile ilgili mevcut durum, uygulamada karşılaşılan problemler ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle süreçlerin hızlandırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Teknolojinin here geçen gün yenilendiğini aktaran Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bir zamanlar günlerce süren ruhsat başvuruları şimdi cep telefonlarından saniyeler içerisinde birkaç tuş ile yapılabiliyor. Aynı şekilde başta kâğıt kullanımı olmak üzere birçok alanda önemli tasarruflar sağlıyoruz. Yerel yönetim olarak bizim öncelikli görevimizden birisi de esnafımızın işin kolaylaştırmak. Biz tüm belediyelerimizin bu teknolojik gelişmelere vatandaşlarımızın hizmetine sunacağı bir altyapı oluşturulması için çaba sarf ediyoruz. Belediyelerimiz ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini arttırarak, iş yeri ruhsat süreçlerinin mümkün olduğunca kısaltılarak, iş yeri sahiplerine destek olacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.