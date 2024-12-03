Bursa Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emek Yetenek Evinde KPSS’ye hazırlanan otizmli İsmail Öz, seslendirdiği şiirle herkesi kendine hayran bıraktı.BURSA (İGFA) - Şiire ve okumaya büyük merak duyan İsmail Öz’e 4 yaşında otizm teşhisi konuldu. Hayata sıkı sıkı tutunan İsmail Öz, (21) şiire ve okumaya büyük merak duydu.

Sürekli şiir ve kitap okuyan İsmail’in KPSS sınavına hazırlanmak için gittiği Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emek Yetenek Evi’nde şiir okuma yeteneğinin farkına varıldı. Şiir okuma konusundayetenekli ve sesinin çok güzel olduğu fark edilenÖz’den 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü için şiir okuması istendi. Bu isteği geri çevirmeyen İsmail Öz, Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde Cemal Süreya’nın “Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı” şiirini seslendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Osmangazi Belediyesi, sosyal medya hesaplarında paylaşılan İsmail’in şiir okuduğu görüntü, izleyenler tarafından büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.