Bursa'nın Mudanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüetkinliklerle kutladı. Mudanya’nın en yaşlı ve en genç öğretmenlerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu etkinliğe çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya’da öğretmenler Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde buluştu.

“İyi ki Varsın Öğretmenim” temasıyla kutlanan Öğretmenler Günü etkinliklerine Mudanya Belediye Başkan Vekili Baran Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, meclis üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Mudanya’nın en yaşlı öğretmeni Soyer Kazancı ile en genç öğretmeni Başak Günhan Atatürk Anıtı’na birlikte çiçek koydular.

Atatürkçü Düşünce Derneği Mudanya Şube Başkanı da olan emekli öğretmen Soyer Kazancı, öğretmenler adına yaptığı konuşmada meslektaşlarının gününü kutlayarak, mesleğin, ışık ve yol gösterici olduğunu belirterek, "Bizler de Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenleri, askerleri olarak görevimizi yapmaya, ışık saçmaya devam edeceğiz” dedi.

Tören sonrasında MUDAŞ Sosyal Tesisleri’nde yemekte bir araya gelen öğretmenler, Kemal Sunal ile Selma Sonat’ın başrollerini paylaştığı ve köylü bir öğretmenin yaşadığı zorlukları anlatan “Öğretmen” filmini izlediler.