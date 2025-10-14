İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın su krizi ile ilgili Kestel Gölbaşı Barajı’nda yaptığı çekimle eleşetirdi. “Evliya Çelebi’nin ‘Bursa sudan ibarettir’ dediği şehir bugün susuz kaldı" diyen Türkoğlu, yağmur duasıyla değil, plan ve projeyle çözüm istedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın su krizini sert bir dille eleştirdi.

Gölbaşı Barajı’nda çekim yaparak “içler acısı” manzarayı paylaşan Türkoğlu, “Evliya Çelebi’nin ‘Bursa sudan ibarettir’ dediği şehir bugün susuz kaldı. Kifayetsiz muhteris yöneticiler yüzünden 23 yıl önce su tutmaya başlayan Çınarcık Barajı unutuldu; dış borçla ihale yapılıyor” dedi. Türkoğlu, yağmur duasıyla değil, plan ve projeyle çözüm istedi.

Milletvekili Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa’nın medeniyet, bereket ve adalet kaynağı olan suyun kıtlığına dikkat çekerek, “Bursa Bursa olalı böyle susuzluk görmedi! Gölbaşı Barajı’nda toprak çatlamış, çoraklaşmış. Evliya Çelebi ‘Bursa sudan ibarettir’ derken, Bursalılar ‘Velhasıl Bursa susuz kaldı’ diyor. Günlük 12 saat su kesintileriyle Kerbela’ya döndük.”

“20 YIL RANT KONUŞTUNUZ, SU KONUŞMADINIZ”

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, krizin 20 küsur yıllık ihmal, talan ve peşkeşin sonucu olduğunu belirterek, Çınarcık Barajı’nı hedef alarak, “2002’de su tutmaya başladı, ama isale hattı ve arıtma tesisi ihmal edildi. 2023’te 150 milyon Euro dış borçla ihale yapıldı. 2004’ten beri iktidar olanlar Bursa’yı unuttu; bakan ve milletvekili çıkmadı. Neden DSİ ve devlet bütçesiyle yapılmadı da Bursalıların sırtına borç yüklendi?” diye konuştu.

Mevcut yönetimin de sorumlu olduğunu söyleyen İYİ Partili Türkoğlu, “CHP ve AK Parti’nin kısa vadeli, ranta yönelik imar planları ‘Yeşil Bursa’yı ‘Beton Bursa’ya dönüştürdü. Yağmur yağarsa su akacak, yağmazsa Allah kerim mi? Bu, 21. yüzyılda su şehrinin hali mi?” diye sordu. Vatandaşın “musluktan su aksın” talebini dile getiren Türkoğlu, “Yağmur duasıyla değil, akılla, mantıkla, planla çözüm istiyoruz. Beton köyler değil, elini yıkayabildiği şehirler kurun. Evliya Çelebi’nin kemiklerini sızlatmayın!” çağrısında bulundu.