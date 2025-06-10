Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kurban Bayramı’nın coşkusunu paylaşmak ve Babalar Günü’nü kutlamak için Fatma Göztepe Huzurevi’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaklaşan Babalar Günü dolayısıyla anlamlı etkinliğe imza attı.

İl Müdürü Faruk Uysal, Fatma Göztepe Huzurevi’nde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayram sevincini ve Babalar Günü’nün sıcaklığını paylaştı.

Ziyarette, huzurevi sakinleriyle sohbet eden Müdür Uysal, aşlıların toplumun en değerli hazineleri olduğunu vurgulayarak, onların mutluluğu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

https://twitter.com/bursaash/status/1932435317912752431

Yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettiren duygusal anlara sahne olan ziyarette Müdür Uysal, Babalar Günü’nü kutlayarak hediyeler takdim etti.