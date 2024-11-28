Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 16 Aralık'ta uygulamaya geçecek hayvan sevk işlemleri için işletme sahipleri ve yetiştiricileri uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sevk işlemleri için işletme sahipleri ve yetiştiricilerin telefon numaralarını güncellemeleri konusunda uyardı.

​16 Aralık 2024 tarihinden itibaren, yetiştirme amacıyla yapılan sevklerde varış işletme sahibine sistem üzerinden SMS ile onay kodu gönderilmesi sağlanacağını duyuran Bursa İl Tarım ve Orman Müdrülüğü, kod girilmeden veteriner sağlık raporu düzenlenmeyeceğini, sistemde kayıtlı ve güncel telefon numarası bulunmayan işletme sahiplerinin sevk işlemleri gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.

Akabinde kesimhane ve hayvan satış yerleri ile ilgili de SMS kodu uygulamasına geçileceği belirtilen duyuruda, "Sistem üzerinde telefon numarası eksik ya da hatalı olan yetiştiricilerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunarak telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir" denildi.