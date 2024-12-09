Bursa Yıldırım Belediyesi’nin, özel gereksinimli bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ‘makbule-tevfik yıldırım engelsiz yaşam merkezi’nde çalışmalar devam ederken katlar engelleri aşmak için hızla yükseliyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmaların yüzde 60’ı tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına ilçeye kazandıracağı 5 bin 305 metrekarelik alandan oluşan Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı, kermes alanı ve derslikler bulunacak.

‘ÖZEL’ HİZMET

Hizmette öncelik grubunda yer alan özel gereksinimli bireylere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsanlarımızın mutluluğunun, huzurunun ve gelişiminin önünde hiçbir engel tanımıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım’a değil Bursa'ya değer katacak. Özel hemşehrilerimiz tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacaklar” dedi.