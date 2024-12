Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 28 Kasım'da başlayan Bitlis il ve ilçeleri derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri, 2 Aralık'a kadar Osmangazi Belediyesi Çarşamba Halk Pazar alanında farklı kültürleri buluşturmaya devam ediyor.Bursa Ajansı / BURSA (İGFA) - Bursa’daki Bitlisli vatandaşların yanı sıra kültür ve sanat meraklılarının da ilgisini çekecek bu etkinlik, farklı kültürleri bir araya getirme fırsatı sunuyor.

İK Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kılıvan, Bursa Valiliğine, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

“KÜLTÜRÜMÜZLE GELDİK”

Bursalıları Bitlis’in kültürünü görmelerini tavsiye ettiklerini belirten Kılıvan, “Bitlis’in büryanını getirdik, Bitlis’in cevizini getirdik, Bitlis’in narını getirdik. Daha doğrusu Bitlis’in kültürünü getirdik. Halk oyunlarımızla, müziğimizle herşeyimizle bütün Bursa’da yaşayan Bitlisliler olsun, bütün Erzurumlu olsun, Muşlu olsun ha dediğimiz gibi hepimiz kardeşiz, hepimiz buradayız. Buradaki amacımız biz 15 gün önce İstanbul’da yaptık. Özellikle bu işte amacımız Bitlis’imiz yeni yeni turizme atılıyor. Buradaki halkımızı Bitlis’le buluşturmak için geldik buraya. Bitlis’i bilsinler Bitlis nasıl bir şehir? Bitlis’e bekliyoruz. Buradaki kültürümüz de dedik ya Biz buraya bir ticari amaçla gelmedik. sıla-i rahim yaptık. Güzel Bitlis’imizi Ahıt’ımızı, Selçuklu’muzu, her şeyi görmeleri için buraya geldik biz. Buraya bizim dört sene önce gelmiştik. İkinci yapılışımız. On beş gün önce İstanbul’daydık. Bundan sonra her sene yapacağız" diye konuştu.

Bitlis’ten geldiklerini, Bitlis’i bilmeyenleri Bitlis’e davet için geldiklerini söyleyen Kılıvan, "Bursa güzel bir şehir. Ama Bursa bu tür ürünlere aç bir şehir. Bunu Elazığlılar olsun, Antepliler olsun, Urfalılar olsun, Mardinliler olsun. Çünkü bölge kozmopolitik bir bölge. Türkiye her yerinden göç almış bir bölge. Buraya bu tür ürünler gelirse bence bütün arkadaşlarımız kendi illerini tatmış olacak" dedi.