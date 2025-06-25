Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, güneş gözlüğünün sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de kritik olduğunu vurguladı. Op. Dr. Yılmaz, UV filtresiz gözlüklerin zararına dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, güneş ışınlarının çocuk ve yetişkin göz sağlığını tehdit ettiğini belirterek, güneş gözlüğü kullanımının önemine dikkat çekti.

Toplumda çocukların güneş gözlüğü kullanmasının gereksiz görüldüğünü ancak bunun büyük bir yanılgı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Güneşe maruz kalan herkesin göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü kullanması gerekir. UV filtresi olmayan gözlükler, göz bebeklerini genişleterek zararlı ışınlara maruziyeti artırır ve fayda yerine zarar verir” uyarısında bulundu.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN 7 FAYDASI

Dr. Yılmaz, güneş gözlüğünün göz sağlığına katkılarını şöyle sıraladı: