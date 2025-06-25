Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 136. yılında iş dünyasına yeni enstrümanlar sunarak Bursa’yı kongre merkezi yapmayı ve küresel rekabette öne çıkarmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın yeni bir akılla çalıştığını vurgulayarak, iş dünyasının bu değişime ayak uydurması gerektiğini belirtti. Burkay, “BTSO olarak, 2030 vizyonuyla iş dünyasının önünü açacak projeler üretiyoruz. Hizmet etmek zor, ancak bu sorumluluğu taşımak için varız” dedi.

136 YILLIK MİRAS, GELECEĞE TAŞINIYOR

1889’da kurulan BTSO’nun, süreçleri en iyi okuyan ve strateji geliştiren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Burkay, TEKNOSAB, Model Fabrika, MESYEB ve BUTEKOM gibi projelerin Bursa’nın ekonomik dönüşümüne katkı sağladığını vurguladı. Savunma sanayinde yerli ve milli hedeflerle geliştirilen projelerin stratejik önemine dikkat çeken Burkay, “Bölgedeki gelişmeler, bu adımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi.

ULUDAĞ’I DEĞİŞTİRECEK ZİRVELER

BTSO’nun Bursa’yı kongre ve turizm merkezi yapma hedefiyle hayata geçirdiği Bursa Business School, bu yıl Çevre Forumu, Dirençli Kentler, Enerji, Otomotiv ve Yapay Zekâ zirvelerine ev sahipliği yaptı. Burkay, “Bu yıl 4 kongre yaptık, yıl sonuna kadar 8’e, gelecek yıl 15’e ulaşacağız. Bu organizasyonlar, Uludağ’ın kaderini değiştirecek ve Bursa’yı uluslararası bir kongre merkezi yapacak” diye konuştu.

BTSO’nun “Sağlık İçin Bursa” HİSER Projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından “En İyi Uygulama Örneği” ödülüne layık görüldü. Burkay, bu projenin sağlık sektöründe firmaların rekabet gücünü artıracağını belirtti.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun Türkiye’nin en büyük fonlarından biri haline geldiğini kaydeden Burkay, yeni fonlar ve Data Center projeleriyle Bursa’nın girişimcilik ekosistemini güçlendirdiklerini söyledi. “Her projemizin merkezinde 57 bin üyemiz var. Yeni iş modelleriyle Bursa’yı küresel rekabette öne çıkaracağız” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, odanın 136 yıldır üretimin, ihracatın ve kalkınmanın öncüsü olduğunu vurguladı. Uğur, “Küresel rekabetin hızlandığı bu dönemde, BTSO olarak dönüşümün gerisinde kalmıyor, yön veriyoruz. Üyelerimizin katkılarıyla Bursa’yı geleceğe taşıyoruz” dedi.