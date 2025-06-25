İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 548 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 185 şüpheliden 172’sinin tutuklandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 548 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 185 şüpheliden 172’sinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1937820922771030122

İstanbul’un 24 ilçe merkezi ile Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 325 kg eroin, 172 kg skunk, 51 kg metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 185 şüpheliden 172’si tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm polisleri tebrik ederek, “Yaptığımız her operasyon, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla birlik ve beraberlik içinde sürdürüyoruz” dedi.