Malatya Büyükşehir Belediyesi, İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşasında hızla ilerliyor; tesis, sonbaharda tamamlanarak 200 bin kişiye hizmet verecek.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Mehmet Mücahit Başkıran ile birlikte, yapımı devam eden İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Günde 30 bin metreküp atıksu arıtma kapasiteli tesisin yüzde 40’ı tamamlandı.

İKİZCE, YENİ ALT MERKEZ OLUYOR

Başkan Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından İkizce’nin yeni bir alt merkez haline geldiğini belirtti. “Malatya’da her yerde şantiyeler kurduk, şehir yeniden ayağa kalkıyor. MASKİ, İkizce’nin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını inşa ediyor. 2.2 milyar liralık projemiz kapsamında, 31 kilometrelik kanalizasyon kollektör hattı yapılıyor. 70 dönümlük arazide inşa edilen tesis, Mart’ta başlayan çalışmalarla Eylül sonuna kadar tamamlanmayı hedefliyor” dedi.

200 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK

Sonbaharda tamamlanması planlanan tesis, ileri teknolojiyle günde 30 bin metreküp atıksu arıtacak ve yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa hizmet verecek. Tesisin çıkış suyu, tarımsal sulama için kullanılacak. İkizce’deki TOKİ deprem konutları ve çevre yerleşimlerin atıksularını arıtacak tesis, bölgeye büyük katkı sağlayacak.

Başkan Er, “İkizce, Yeşilyurt ve Malatya’mıza hayırlı olsun” diyerek, tesisin çevresel ve ekonomik faydalarına vurgu yaptı.