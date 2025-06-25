Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), 2025’te yapay zeka girişim sayısını 411’e ulaştırdı. Bu süreçte üretken yapay zeka ve akıllı platformlar öne çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), yerli yapay zeka girişimlerini haritalandırma çalışmalarını sürdürüyor. 2017’de 24 olan girişim sayısı, 2025’in ikinci çeyreğinde 20 yeni girişimin eklenmesiyle 411’e yükseldi. 8 yılda 17 kat büyüyen ekosistem, Üretken Yapay Zeka, Akıllı Platformlar, Yapay Görü ve Makine Öğrenmesi gibi alanlarda yoğunlaştı. Bu büyüme, Türkiye’nin teknolojiye adaptasyonunu ve küresel rekabetteki yükselişini ortaya koyuyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA ÖNCÜ

2025’in ikinci çeyreğinde haritaya eklenen 20 girişimin 6’sı Üretken Yapay Zeka kategorisinde yer aldı. Akıllı Platformlar’a 3, Yapay Görü ve Makine Öğrenmesi’ne 2’şer girişim eklenirken, kalan 7 girişim Doğal Dil İşleme, Veri Analitiği, IoT, Altyapı Servisleri ve Chatbot alanlarına dağıldı. İçerik üretimi, büyük dil modelleri ve kişiselleştirilmiş yapay zeka uygulamaları, Türkiye’nin stratejik ve rekabetçi gücünü artırıyor.

NİTELİKLİ BÜYÜME VURGUSU

TRAI Genel Müdürü Can Sinemli, “Girişim sayısının 400’ü aşması, nitelikli ve uzmanlaşmış bir büyümeyi gösteriyor. Üretken yapay zeka gibi teknolojiler, ekosistemin dönüşümünü hızlandırıyor. Bu dinamik yapı, yatırımcılar için fırsatlar sunarken iş birliği potansiyelini de güçlendiriyor” dedi.

STRATEJİK REHBER: YAPAY ZEKA HARİTASI

TRAI’nin güncellediği Yapay Zeka Girişimleri Haritası, özel sektör, yatırımcılar ve kamu için yol gösterici bir kaynak. Sektörün geleceğine dair ipuçları sunan harita, düzenli olarak güncelleniyor.