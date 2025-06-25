Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen YENİP etkinliği, özel gereksinimli bireyleri 81 firmayla buluşturarak istihdama köprü kurdu; 300’e yakın kişi iş fırsatına bir adım daha yaklaştı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Bursa Engelliler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen YENİP – Yıldırım’da Engelli İstihdam Buluşması, Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu Mesleki Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi’nde (MÖZEM) gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Kader Arkan Sezgin, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Yıldırım İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Bursa Engelliler Federasyonu Başkanı Ünal Şıpkan, sektör temsilcileri, kamu yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda özel gereksinimli birey katıldı.

2 BİN 346 İŞ GÖRÜŞMESİYLE REKOR KATILIM

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF destekli “Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlikte, 81 firma özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin 346 bire bir iş görüşmesi gerçekleştirilen buluşma, özel eğitim öğrencilerinin iş gücü piyasasına entegrasyonunda önemli bir adım oldu. 300’e yakın birey, firmalarla doğrudan istihdam teması kurdu.

MEB Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Kader Arkan Sezgin, açılışta yaptığı konuşmada, özel gereksinimli öğrencilerin okul ve işletmelerde aldıkları mesleki eğitimle iş yaşamına güçlü bir şekilde hazırlandığını vurguladı. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, “Bu etkinlik, sosyal sorumluluğun ve iş birliğinin güçlü bir göstergesidir. 80’den fazla firmayla özel gereksinimli bireyleri buluşturarak istihdama kapı araladık. Bursa, engelli istihdamında örnek bir şehir oldu” dedi.

Etkinlikte, firmaların açtığı stantlarda bire bir görüşmeler yapılırken, MÖZEM’de sunulan eğitim uygulamaları da tanıtıldı.

Okul-sektör iş birliğini güçlendiren bu buluşma, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerine büyük katkı sağladı.