Bursa'nın Mudanya ilçesinde İngiliz işgaline karşı direnişin sembolü olan Şükrü Çavuş, şehadetinin 105. yılında ilçenin düşman işgalinde şehit olan 9 Mudanyalı'nın aralarında olduğu Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya’nın İngiliz işgaline karşı direnişin öncüsü Şükrü Çavuş, 25 Haziran 1920’de ilk kurşunu sıkarak başlayan çatışmada şehit düşüşünün 105. yılında anıldı.

Mudanya İskele Meydanı’ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Şükrü Çavuş’un Türk milletinin bağımsızlık tutkusunun simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Dalgıç, “Şükrü Çavuş, düşmana karşı mücadele azminin göstergesidir. Hepimizin içinde bir Şükrü Çavuş var, yeter ki sahip çıkalım. Onun ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının mücadelesini saygıyla anıyoruz” dedi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, Şükrü Çavuş’un 22 yaşında bağımsızlık uğruna canını feda ettiğini anımsatarak, “Mudanya’nın her köşesinde Şükrü Çavuş’un ruhu yaşıyor. Onun mücadelesi ulusal zaferin öncüsü oldu. Tutsaklığı reddeden milletimizin karşısında hiçbir düşman duramaz” diye konuştu.

Tören, katılımcı protokolün anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Şehit Şükrü Çavuş ve diğer şehitleri anma programı kapsamında Mudanya Hal Camii’nde okunan mevlid sonrasında, lokma hayrı yapıldı.