Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 9 aylık görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Çalı ve Demirtaş arasındaki tramvay sistemi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan Bozbey, Bursa’nın havasını kirletenleri de uyardı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, göreve başladığı günden bu yana geçen 9 aylık dönemde belediye ve iştirakler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri ‘Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, Başkan Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Mustafa Bozbey, ‘Eğitime destek, Toplumsal eşitlik ve sosyal destek, Besaş, Burfaş, kadınlara yönelik çalışmalar, çiftçi destekleri ve tarıma yatırım, Tarım Peyzaj AŞ, ulaşım ve altyapı, yakın zamanda başlayacak ulaşım projeleri, turizm ve kent tarihi, 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı, kentsel dönüşüm, Burkent, Buski yatırımları, Burulaş, fen işleri projeleri, 2025 yılında tamamlanması planlanan projeler, park bahçeler, kültür sanat, çevre koruma, itfaiye, sağlık hizmetleri, gençlik ve spor, dış ilişkiler, Kültür AŞ, belediyenin mülkiyetinden çıkan taşınmazlar ile BBB, Buski ve şirketlerin borç durumu hakkında gazetecilere bilgi verdi.

“Bizleri kayyumla dahi tehdit ettiler”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa adına geride bıraktıkları bir yılın değerlendirmesini yapmak ve geleceğe dair hedeflerini, umutlarını paylaşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Kentte yaşayan herkesin hayatına dokunmak, mutluluğunu artırmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “9 aylık süreçte Bursa’mızın her köşesinde eşitliği sağlamak adına birçok çalışmayı başlattık. Ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal hizmetlerden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda projeler ürettik. Amacımız, her bir hemşehrimizin bu kentin imkanlarından eşit şekilde faydalanmasını sağlamak ve Bursa'mızı örnek bir dünya kenti haline getirmek. Bu süreçte karşılaştığımız zorluklar ve engellemeler de oldu. Kendileri din istismarı yapanlar, bizleri kayyumla dahi tehdit ettiler. Şunu bilsinler ki; milletin iradesine ve seçilmiş makamlara saygı duymayan hiçbir anlayış, demokrasimizin kök salmasına engel olamayacak; adaletin ve halkın gücü daima galip gelecek. İnancımız, kentimize olan sevgimiz ve sizlerden aldığımız güçle bu zorlukları birlikte aştık, aşmaya devam edeceğiz” dedi.

“ÖĞRENCİLERE ULAŞIM 5 TL”

2025 için umutlarının çok güçlü olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, hayata geçirecekleri projelerle Bursa’yı çok daha ileriye taşıyacaklarını anlattı. Toplumsal eşitlik ve sosyal destek konusunda her zaman adalet, fırsat eşitliği ve hak temelli bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Başkan Bozbey, “İhtiyaç sahiplerine desteklerimizi sunduk. Emeklilere desteklerimiz var. Her gün 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ücretsiz ekmek ulaştırıyoruz. Yerel üreticilerden ve kadın kooperatiflerinden aldığımız ürünleri Besaş üzerinden satarak onlara destek oluyoruz. Burskoop üzerinden öğrencilerimize desteklerimiz sağlamaya devam edeceğiz. Okul öncesi çocuklarımıza kırtasiye desteği verdik. Öğrenciler, Türkiye’de sadece Bursa’da 5 TL’ye bir yerden bir yere ulaşabiliyor. Okullarımıza destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“TOPRAĞIN, SUYUN VE ENERJİNİN KIYMETİNİ ANLADIK”

Burfaş B Kafe’de yaptıkları çalışmalarla Bursaspor’a destek olmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, B Kafe’leri ilçelere yayarak sayısını çoğaltacaklarını anlattı. Kadınların her alanda güçlenmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Bozbey, hayata geçirdikleri ‘Mor Haritam’ projesiyle birçok alanda hızlı ve kolay bilgiye ulaşabilme imkanı sunduklarını belirtti. Süreç içerisinde çiftçilere de önemli katkılar sunduklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Mustafakemalpaşa’da, Türkiye’nin örnek tesislerinden bir tanesini açtık. Tesisi, çiftçiye destek maksatlı hizmete açtık. Yakın zaman içerisinde bir başka bölgede yine çiftçimize destek için sıvı gübre tesisimizi de kuracağız. Pandemiyle toprağın, suyun ve enerjinin kıymetini anladık. Bu üç konuda hassasiyetimiz var. Bursalıları sağlıklı gıdayla buluşturmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her destek, Bursalıların sağlıklı gıdaya erişmesi ve hesaplı bir şekilde almasına yöneliktir” dedi.

Ulaşımla ilgili de önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, trafiğin rahatlatılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerle işbirliklerini sürdürdüklerini dile getirdi. Başkan Bozbey, “Sadece Bursa’da toplum ulaşımı kullananlar için her ay yaklaşık 350 milyon lira destek veriyoruz. Bu payı her ay Burulaş’a aktarıp Bursalılara destek oluyoruz. Ulaşımın hak olduğunu, hak temelli yaklaşımla bunu yaptığımızın altını çizmek istiyorum. ‘Gittiğin kadar öde’ sistemiyle toplu taşımayı daha ekonomik hale getirdik. Toplu ulaşımı alışkanlık hale getirmek amacıyla bunları yapıyoruz. Kadın yolcular saat 22.00’dan sonra artık istedikleri yerde inebiliyor. Bunun yanında alternatif güzergahlarla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“ÇALI VE DEMİRTAŞ ARASINDA TRAMVAY SİSTEMİ”

Kentin güney ve kuzeyinde yolların açılmaya devam ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “17 ilçemizde asfaltlama çalışmaları, yol açma çalışmaları, yeni yol çalışmaları ve köylere bağlantı yolları yapıyoruz. 9 ay içerisinde yaklaşık 96 bin ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. 287 kilometre sathi kaplama yaptık. Bu çalışmalarla yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Çalı ve Demirtaş arasında bir tramvay sistemi için fizibilite rapor çalışmaları devam ediyor. Raporlar çıktıktan sonra ihale aşamasına geleceğiz. Yine bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Bursaray için 24 adet hafif raylı sistem vagonu alım sürecini başlattık. Naim Süleymanoğlu Bulvarı’nda, 2024 Ekim ayında başladığımız karayolu imalatlarını, 2025 yılı Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“KENTİN BATISINDA ÖZEL OKUL TALEPLERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bursa’da trafiğin biraz da olsa rahatlaması için çalıştıklarını belirten Başkan Bozbey, tüm özel okulların ve sanayinin kentin belirli bir bölgesine yığılmasının trafiğin en büyük sorunu olduğunu ifade etti. Başkan Bozbey, “Bundan böyle özel okul talepleri geldiğinde asla batı tarafına izin vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Mevcutlar yeterli. Hatta mümkünse kentin doğu tarafına paylaştırılması için yolların bulunması lazım. Yine devamlı batıya yapılan sanayi sebebiyle trafiğin ne hale geldiğini hep beraber yaşayarak görüyoruz. Elbette Bursa’da ulaşım sorunu tamamen bitecek değil ama en azından ulaşım sorununu aşağı çekmek ve azaltmak hedefindeyiz. Bunun için kapsamlı bir şekilde hem 2025 bütçemizde iyi bir pay ayırmış durumdayız. Alternatif projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz. Raylı sistem projelerimiz de var. Çalışmalar hızla devam ediyor. Füniküler projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Hanlar Bölgesi’nin 24 saat yaşaması lazım”

Bursa’nın turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Bursa’da geceleyen turist sayısı 1.4’tür. 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Bursa’nın bu rakamlarda olmasını hepimiz oturup düşünmeliyiz. Özel çalışma grupları oluşturarak toplantılar yaptık ve belirli bir noktaya geldik. Hanlar Bölgesi, akşam saatlerinde kapanıyor. Hanlar Bölgesi’nin 24 saat yaşaması lazım. Birçok tarihi birikimimiz var. Bursa’ya gelen turistleri kafile halinde birçok noktaya götürmeliyiz, gezdirmeliyiz. Eğlenebileceği mekanları oluşturmalıyız. Aksi takdirde turist burada durmuyor. Akşamları İstanbul’a dönüyor. Esnafımıza ve kentimize katkı sağlayacak, istihdamı artıracak bir çalışma içerisindeyiz. Sahip olduğumuz kaplıcaları daha Bursalılar tanımıyor. Öncelikle var olan değerlerimizi Bursalıların tanıması gerekiyor” dedi.

“ŞU AN İÇİN 48 GÜNLÜK SUYUMUZ VAR” Altyapı hizmetlerini tüm hızıyla sürdürdüklerini anlatan Başkan Bozbey, Buski aracılığıyla altyapıyı hem yenilediklerini hem de kaliteli hizmet sunduklarını söyledi. 9 ayda 277 kilometre içme suyu hattı, 85 kilometre kanalizasyon hattı, 23 kilometre yağmur suyu hattı döşendiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Bursa, son yıllarda iklim değişikliğinin en fazla hissedildiği kentlerin başında geliyor. Su konusunda hassasiyetimiz var. Tasarruf çağrılarımıza kulak veren Bursalılara teşekkür ediyorum. Şu an için 48 günlük suyumuz var. İlave kuyular açmaya başladık. Bazı yakın barajlardan kendi hattımıza ilave su aktarmanın hesabını yapıyoruz. Alacağımız tedbirlerle seneye de aynı durumda olsak bile su kısıntısı yaşamayacağız. Çınarcık Barajı’nın da devreye girmesiyle Bursa 20-25 yıl su sorunu yaşamayacaktır. Çınarcık Barajı’nın kente su verir hale gelmesi 2026’nın Temmuz ayını bulacaktır. Yüklenici firmayla görüşüp projeyi önümüzdeki yılın sonuna kadar bitirmesini istedik. Gönül isterdi ki bu projeyi BUSKİ değil, DSİ yapsaydı. Çünkü birçok ilde DSİ tarafından yapılmış. Buski’nin bu kredi ödemeleriyle borcu 25 milyar liraya çıkacak. Dövizin bir lira artması demek, Buski’nin borcunun 350 milyon lira artması demektir” dedi.