Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu" paneli Bursa Teknik Üniversitesi Turkuaz Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA)- Bursa'da “Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu” projesini değerlendirmek üzere düzenlenen panele Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer TONGUÇ, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, rehber öğretmenler ve veliler katıldı.

Panelde, Eylül ayı itibariyle okullarımızdaki uygulamalar, değişen koşullar, iyi örnekler ve bu konuda deneyim sahibi veli, öğrenci ve idarecilerin tecrübeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, akran zorbalığı ve iletişim sorunlarının öğretmenlerimizin üzerinde büyük bir yük oluşturduğuna dikkati çekerek, bir öğrencinin kendisine "Ben kendi problemimi kendim çözmeyi öğrendim" demesinin, projenin başarısını simgelediğini vurguladı. Ayrıca, proje sürecinde, Bursa’daki eğitimciler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların etkili olduğunu ve bu tür projelerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Dr. Alireisoğlu, Bursa'nın eğitim alanındaki başarılarına da dikkati çekti.

Okullardaki stresin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların verimliliğini paylaşan Müdür Alireisoğlu, bir yıl içinde uyarı cezalarında yüzde 60, kınama cezalarında ise yüzde 60-65 oranında azalma gördüklerini belirterek, bu verilerin de daha sağlıklı bir okul ortamı olduğunu kaydetti.