Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen ‘Tarihi Çalı Güreşleri’, yaklaşık 800 pehlivanın katılımıyla başladı. Er meydanına çıkan pehlivanlar, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde derece yapabilmek için ter döktü.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 63. Tarihi Çalı Güreşleri, binlerce yağlı güreş tutkununu bir araya getirdi.

Yaklaşık 800 pehlivan kıspet bağlayıp er meydanına çıkarken, kura çekimlerinin ardından Baş, baş altı, deste ve tozkoparan gibi 14 farklı boyda çekişmeli güreşler yapıldı. Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara ve Yusuf Can Zeybek gibi başpehlivanların yer aldığı 40’tan fazla başpehlivan, haftaya yapılacak olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde altın kemer için kıyasıya mücadele etti.

Karşılaşmaları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez, yağlı güreş ağaları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve güreş severler izledi.

Güreşler devam ederken yapılan ağalık ihalesini, 7 milyon 16 bin TL ile mevcut Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez kazandı.

“ÇALI YAĞLI GÜREŞLERİ, TÜRKİYE’DE BELLİ BİR SEVİYEYE GELDİ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yüzlerce sporcunun güreşeceği Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri’ne seyircinin bu yıl büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Özellikle baş boyunda yapılacak güreşlerde büyük heyecan yaşanacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, ata sporu güreşlere sahip çıkmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ata sporuna destek vererek gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını dile getiren Başkan Bozbey, “Er meydanında yoğun bir şekilde hazırlık yapıldı. Bu sene 63’üncüsü yapılan Çalı Yağlı Güreşleri, Türkiye’de belli bir seviyeye geldi ve artık geleneksel değil, tarihidir. 20 sene boyunca bizler de destek verdik. Çalı’daki bu er meydanı son derece kıymetlidir. Birçok er meydanından daha güzel konuma geldi. Bursa da ata sporu yağlı güreşleri seviyor. Çalı Güreşleri'ne gösterilen ilgi de bunu kanıtlıyor. Çalı Güreşleri, haftaya yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinden önce yapılan son antrenman güreşleri olacak. Güreşçilerimizin sakatlanmadan bir süreci geçirmesini istiyoruz. Çalı Güreşleri’nin bugünlere gelmesinde emeği geçen belediye başkanlarına, güreş ağalarına, muhtarlara ve güreş severlere teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 63. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’ne Türkiye genelinde 40’tan fazla başpehlivan olmak üzere toplam 800’ün üzerinde güreşçinin katıldığını belirtti. Çalı Güreşleri'nin, Kırkpınar ve Elmalı güreşlerinden sonra önemli kategoriye çıktığını ifade eden Özdemir, iki yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi ile güçlerini birleştirerek güreşlerin düzenlendiğini hatırlattı.

Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez, bu sene 63’üncüsü tertip edilen güreşlerin 6 yıldır güreş ağalığını yaptığını hatırlattı. Ata sporunun önemli bir emanet ve değer olduğunu söyleyen Söğünmez, daha nice 63 yıllar Çalı Güreşleri’nin yapılabilmesi için mücadele edeceklerini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in büyük katkı sunduğunu anlatan Söğünmez, el ele vererek ata sporunu her geçen gün büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.