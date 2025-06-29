Orman Genel Müdürlüğü, yangınla mücadele eden ekiplerin arazöz ve görevli araçlarına yol verilmesi çağrısında bulundu; trafik tıkanıklığından kaçınılmasını istedi.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek olunması için vatandaşlara seslendi.

“#OrmanınKahramanları’nı taşıyan arazözlere ve görevli araçlara selam verin, moral verin, destek verin, ama en önemlisi yol verin” mesajıyla, yangınlara müdahale için intikal eden araçların geçiş üstünlüğüne vurgu yaptı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1939302044398919904

Müdürlük, yangın bölgelerine yakın yollarda trafik tıkanıklığına neden olabilecek davranışlardan kaçınılmasını isteyerek, “Bu mücadelenin her dakikasında hayat var” diyerek vatandaşlardan duyarlılık beklediğini belirtti.

Yangınla mücadelede zamanın kritik önem taşıdığına dikkat çeken paylaşım, ekiplerin hızlı müdahalesi için yolların açık tutulmasının hayati olduğunu vurguladı.