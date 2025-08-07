Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda 17 ilçe zabıta müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çevreye izmarit ve benzeri atıkların atılmaması için denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ev sahipliğinde 17 ilçenin zabıta müdürlüklerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Zabıta Teşkilatı’nın görev alanına giren konularda ilçe belediyeleri arasında iş birliğini artırmaya yönelik kararların alındığı toplantıda, 1-7 Eylül tarihlerindeki Zabıta Haftası kapsamında planlanan etkinlikler de görüşüldü.

Çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla çevreye izmarit ve benzeri atıkların atılmaması için denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi.

KIYI ŞERİTLERİNDE İŞGALE GEÇİT YOK

Toplantıda ayrıca, kıyı şeritlerinde kamu alanlarının korunması, oluşabilecek işgallere müsaade edilmemesi, emniyet birimleriyle sezon boyunca ortak denetimler yapılması, seyyar satıcılık, dilencilik ve benzeri denetim faaliyetlerinin periyodik olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, kentte huzurlu bir ortam oluşturmak, zabıta hizmetlerinde koordinasyonu artırmak ve denetimlerin etkinliğini sağlamak amacıyla yürütülecek ortak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.