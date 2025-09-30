Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ kapsamında sinemaseverler birbirinden değerli film ve yönetmenlerle buluşmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ kapsamında ünlü yönetme Atalay Taşdiken ve sinema yazarı İhsan Kabil sinemaseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl, ‘Türk’ün Ataları’ başlığı ile Türk tarihinin önemli şahsiyetlerine adanan ‘12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’ devam ediyor. Seçkin filmleri Bursalılarla buluşturan festival kapsamında ‘Hara’ filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen film gösteriminin ardından ise Yönetmen Atalay Taşdiken ve Sinema Yazarı İhsan Kabil söyleşi programında sinemaseverlerle buluştu.

‘12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin, Yıldırım’ın kültürel ve sanatsal yaşamına önemli bir katkı sunduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım tarih, kültür ve sanat kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu tarz Yıldırım’a renk katan sanatsal etkinlikleri, festivalleri, kültürel programları çok önemsiyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, kültür ve sanat alanında böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.